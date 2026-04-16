10月より放送予定のアニメ『パンどろぼう』（NHK Eテレ）より、ティザーPV第2弾が解禁。パンどろぼうを声優の朝井彩加が演じ、エンディング主題歌をきゃりーぱみゅぱみゅが担当することが発表された。併せて、ティザービジュアル特別バージョン2種も解禁された。【動画】朝井彩加によるパンどろぼうのキャラクターボイスも！アニメ『パンどろぼう』ティザーPV第2弾シリーズ累計550万部を突破した、柴田ケイコの同名の人気絵