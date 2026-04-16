日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１６日、都内で理事会を開催。サッカー日本代表のナショナルコーチングスタッフに、元日本代表ＭＦ中村俊輔氏を新たに選任した。森保ジャパンを支える体制は、第１次政権からコーチを務める、斉藤俊秀コーチ、下田崇ＧＫコーチに、第２次森保ジャパンからは名波浩コーチ、前田遼一コーチが入閣。また、北中米Ｗ杯のアジア最終予選の初戦の中国戦に向けたメンバー発表時の２４年８月には、前年限り