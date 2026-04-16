ＡＢＥＭＡの西澤由夏アナウンサー（３２）が披露した写真に驚きの声があがっている。西澤アナは１６日に自身のインスタグラムを更新し、「実は私、婚活してきました！」とだけつづり、清潔感あふれる王道な婚活ショットを披露した。青い花束を抱え、腕を組んで寄り添うその姿はまるで“花嫁”そのものだ。そして「また明日、詳しくお伝えします。」と、詳細は明かされなかったものの、明日の投稿に注目が集まる。この投稿