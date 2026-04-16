日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１６日、都内で理事会を開催した。理事会では、サッカー日本代表のナショナルコーチングスタッフに、元日本代表ＭＦ中村俊輔氏が新たに選任された。中村氏は、現役時代には左足でのＦＫなどを武器にＪリーグで史上初めてＭＶＰを２度（００、１３年）受賞。イタリア、スコットランド、スペインでもプレーした。日本代表では長く１０番を背負い、２度Ｗ杯に出場するなど豊富な経験を誇るレジェン