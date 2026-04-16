ジャイアント馬場さんの肖像権などを管理するＨ．Ｊ．Ｔ．Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎは１６日、元プロレスラーの“不沈艦”スタン・ハンセンが今年６月に２年ぶりに来日することを発表した。昭和から平成にかけ必殺の「ウエスタンラリアート」を武器にアントニオ猪木さん、馬場さんらと幾多の激闘を展開したハンセン。今回は「ＯＧＡＷＡＣＯＭＰＡＮＹ株式会社ｐｒｅｓｅｎｔｓスタン・ハンセンＪＡＰＡＮＴＯＵＲ２０２