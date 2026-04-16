メ～テレ（名古屋テレビ） 教師グループによる盗撮・画像共有事件で、グループを管理していた元教師に実刑判決。事件は、教師を目指す学生にも影を落としています。 名古屋地裁で16日に懲役2年6カ月の実刑判決を受けたのは、性的姿態撮影等処罰法違反の罪などに問われた名古屋市の元小学校教師・和田(旧姓森山)勇二被告(42)です。 起訴状などによりますと、和田被告は2024年、校外学習中に当時9歳の