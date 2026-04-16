◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１６日・甲子園）巨人は１６日、阪神戦のスタメンを発表した。１４日の同戦で９回に決勝適時打を放った松本剛外野手が今季初めて１番に入った。「２番・右翼」には佐々木俊輔外野手が入り、１・２番と右中間を帝京コンビが務めることになった。雨天中止となった１５日の同戦に先発予定だった田中将大投手がスライド先発。岸田行倫捕手とバッテリーを組む。両チームのスタメンは以下の通り