メ～テレ（名古屋テレビ） 9月のアジア・アジアパラ競技大会を前に、会場となる名古屋市のIGアリーナの近くにある大学でテロ対策訓練が行われました。 IGアリーナにほど近い、愛知学院大学名城公園キャンパスで、刃物を持った不審者が侵入したという想定で訓練が行われ、警察や大学関係者など約40人が参加しました。 大学からの通報で駆けつけた警察官が警備員と連携し、学生を避難誘導するとともに