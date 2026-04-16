◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）ＪＲＡは１６日、皐月賞出走馬の調教後馬体重（増減は前走からの比較）を発表した。前走の馬体重から２ケタの増減があったのは２頭いる。朝日杯ＦＳ・Ｇ１を制した昨年の最優秀２歳牡馬カヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は１０キロ増の４９２キロ。スプリングＳ２着で優先出走権を手にしたアスクエジンバラ（牡３歳