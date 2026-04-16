放送倫理・番組向上機構（BPO）が、2026年3月に視聴者から寄せられた意見を公式サイト上に掲載し、沖縄県名護市辺野古沖での転覆事故について、「放送局全体で報道する回数が少ないのではないか」などの指摘が多く寄せられたと発表した。「報道が少なくて不自然だと感じる」BPOは4月10日に第217回放送倫理検証委員会を開催し、3月に視聴者・聴取者から寄せられた意見を報告した。そして多かった意見の1つとして紹介したのが、辺野