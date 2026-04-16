◆女子プロゴルフツアーＫＫＴ杯バンテリンレディスプロアマ戦（１６日、熊本・熊本空港ＣＣ＝６５９５ヤード、パー７２）ツアー通算１４勝で熊本市出身の有村智恵（フリー）は、故郷への思いを胸にコースに立つ。熊本地震から１０年になる。「もう１０年たったのかと正直思ってしまう。みんなで前向きに、復興に向けて熊本県の方々が頑張ってこられた。熊本城も含めて、復興をしきれていない部分もたくさんある。自分の中で