U-20日本女子代表、福島望愛の直接フリーキックが話題になっているタイで開催されているAFC U-20女子アジアカップ（アジア杯）2026の準決勝でU-20中国女子代表と対戦したU-20日本女子代表は2-0で勝利した。この試合で17歳のMF福島望愛（のあ）が前半24分に決めた直接フリーキックが話題になっている。日本が1-0とリードして迎えた前半24分、日本はフリーキックを得ると福島がキッカーとなる。ゴールからは距離のある位置だった