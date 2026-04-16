日本の平和を担う約22万人の自衛隊員。その中で指揮官として現場を動かす「幹部自衛官」を目指し、防衛大学校に入校した松田小牧さん（1987年生まれ）は、同大学を卒業後、幹部候補生学校を中途退校した。【画像】クラスの陽キャJK→ドーラン顔の陸自隊員に大変身…松田さんの半生を一気に見る現在はフリーの編集者・ライターとして活動しつつ、出版社・月待舎の代表も務める松田さん。なぜ彼女は、道半ばでエリート自衛官への