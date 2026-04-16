東根市の土田正剛市長が16日午後、亡くなりました。82歳でした。1998年から現職で、連続7回当選していました。全国市長会副会長に2度就任するなどしていました。持病が悪化し、9月の次期市長選には出馬しないことを今年3月に表明していました。