「絶対儲かる投資話があるんだけど…」【マンガを読む】「団地って冬めっちゃ寒いんだよ…」手取り20万円のマジメ派遣社員（29）がイケメン彼氏と描く“身の丈の人生”＜詐欺を疑うべき枕詞＞のTier表があるとしたら、間違いなく＜S＞にランク付けされるであろう言葉だ。しかし、本当にほぼ確実に利益を出せる投資方法は存在する。インサイダー情報など、限られた人しか知らない情報も必要ない。何十年も一つの銘柄を買い続ける必