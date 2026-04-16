人間としての身体に戸惑い続けているツユクサ。そんな時、一誠が熱を出してしまい…？【後編を読む】「ダメです。そんなに動いたら…！」ベッドの中で始まる男女の攻防【ただの看病のはずだったのに…】〈「ダメです。そんなに動いたら…！」ベッドの中で始まる男女の攻防【ただの看病のはずだったのに…】〉へ続く（クリハラコマリ,月星きなこ／文春コミック）
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