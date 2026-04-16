在日本中国大使館が3月5日に受け取った脅迫状＝16日午後、東京都港区在日本中国大使館（東京都港区）は16日、記者会見を開き、自衛隊関係者を名乗る団体や人物から3月5日と31日に襲撃予告や爆弾設置といった脅迫を相次いで受けていたと発表した。5日の脅迫の後、警察に通報したが、24日に現役自衛官による大使館侵入事件が発生。「有効な措置を取っていなかった」と日本側の対応を批判した。大使館は3月5日に元警察官・自衛官