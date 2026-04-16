佐田篤史七段囲碁の井山裕太碁聖（36）への挑戦権を争う第51期碁聖戦（新聞囲碁連盟主催）本戦トーナメントは16日、東京都千代田区の日本棋院で準決勝が打たれ、佐田篤史七段（30）が許家元九段（28）を破り、挑戦者決定戦となる決勝に進出した。もう一方の準決勝は、一力遼四冠（28）＝名人・王座・天元・本因坊＝が勝ち上がっており、決勝は一力四冠―佐田七段の顔合わせで5月7日に行われる。一力四冠は碁聖1期獲得の実績