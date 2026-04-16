〈体を温めるために素肌を合わせ…発熱した同居人のベッドに少女が潜り込みドキドキの〈ご奉仕〉が始まる！〉から続く添い寝をすることで一誠の体を温めることにしたツユクサ。よく考えずに始めてしまった行為の本質に気付いてしまい――⁉【最初から読む】「子種をください」初対面の相手に求愛する少女の“人間離れした”貞操観念次回は5月21日更新予定！続きをお楽しみに。（クリハラコマリ,月星きなこ／文春コミック