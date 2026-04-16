◇JABA日立市長杯選抜野球大会予選リーグ日本製鉄鹿島11―1日本製紙石巻（2026年4月16日ひたちなか市民）日本製鉄鹿島が7回コールドで、日立市長杯の初戦を飾った。先発した最速149キロ右腕・土屋大和投手（24）が、9三振を奪い6回4安打1失点と好投。チームの大黒柱が与えられた役割をしっかりと果たした。「チームにとっては今年初の大会。初戦ということもあったので、絶対に負けられないと。オープン戦ではなかなか調