熊本地震の本震から10年の16日、天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、お住まいの皇居・御所で黙とうされました。両陛下は、ことし秋にも熊本地震から10年の節目に熊本県への訪問を検討されていて、実現すれば熊本地震の被災地訪問は初めてとなります。