ナニがある？犬が壁をじーっと見つめる理由 壁の向こうの音を聴いている 犬が壁をじーっと見つめているとき、人間からすると「見つめている」ように見えますが、多くの場合が実際は「音を聴いている」のです。 言わずもがな、犬は聴覚がとても優れており、人間には聞こえないような小さな音や遠くの音までキャッチすることができます。そのため、壁の向こう側から聞こえる小さな音を聞きつけて「何の音だ