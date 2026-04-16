キッチン道具の専門店・212 KITCHEN STORE（トゥーワントゥーキッチンストア）が、映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の公開を記念したオリジナルアイテムを発売することが発表された。 【画像あり】販売されるコラボアイテムが勢揃い 212 KITCHEN STOREは、ワールドグループの株式会社ライフスタイルイノベーションが展開するキッチン道具の専