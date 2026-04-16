スイーツ好き女優・大野いとさんオススメの“おかし”に合うコーヒーを、コーヒー好き女優・美山加恋さんがレコメンドし、フードペアリングする連載「おかしなコーヒーのハーモニー」。美山さん登場回、第34回目の今回は、大野さんがオススメした「エッグタルト」に合いそうなコーヒーを、と代官山へ。中国・上海発のコーヒースタンドで不思議な風味の一杯に出合いました。住んでみたい街・代官山の路地に佇むコーヒースタンドいと