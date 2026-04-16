生物多様性に配慮したまちづくりを目指す名古屋市が、市役所の屋上でミツバチの飼育を始めました。 【写真を見る】市役所の屋上が“養蜂場”に!? 名古屋市が約1万匹のミツバチを飼育 今後は市民向けの体験イベントも （太田有咲記者）「名古屋市役所の屋上に来ています。こちらでは、ハチの飼育が行われています」 これは、生物多様性に配慮したまちづくりを目指す名古屋市が、名古屋市養蜂組合と連携し、都心部でとれた「ハチ