ＪＲ札幌駅北口の駅前広場で、男２人が１６歳の少年を殴りけがをさせ、現金を奪う強盗致傷事件がありました。事件があったのはＪＲ札幌駅北口の駅前広場付近です。４月１５日午後９時２０分ごろから午後１０時すぎにかけ、室蘭市に住む１６歳のとび職の少年が男２人から殴る蹴るなどの暴行を受け軽傷を負いました。２人は少年から現金数万円を奪って逃走しました。警察によりますと、被害者の少年が知人と話し合うために待ち合わせ