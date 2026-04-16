自民党県連は16日、議員協議会を開き、次の会長を佐々木紀衆院議員、幹事長を宮下正博県議とする人事案を決めました。１８日、開かれる県連大会で正式決定されます。自民党県連は16日、議員協議会を開き、次の役員人事について話し合いました。県連会長には、岡田直樹参院議員の後任として佐々木紀衆院議員を選出する案でまとまりました。佐々木氏の会長就任は2年ぶり3回目となります。また、県連運営の実務を取り仕切る新しい幹事