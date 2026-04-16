俳優の土屋太鳳さんは4月15日、自身のInstagramを更新。眼鏡姿での上目遣いショットを披露し、反響を呼んでいます。【写真】土屋太鳳の眼鏡姿での上目遣いショット「メガネ似合ってて可愛い」土屋さんは「ドラマ『#ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』第２話を観てくださった方々、本当にありがとうございます…！！！」とつづり、5枚の写真を投稿。ドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系）の監督・星野和成さんとの