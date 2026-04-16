◇巨人3軍18-1オールフロンティア(16日、ジャイアンツ球場)巨人の三軍が社会人野球チームのオールフロンティアと対戦。バント失敗からトリプルプレーを献上してしまいました。1点リードで迎えた2回、満塁で松井蓮太朗選手がセンターオーバーのタイムリーを放ち、3点を追加します。さらに、川原田純平選手がライトへヒットを放つと、盗塁でノーアウト2塁3塁とチャンスを広げました。ここでバッターの村山源選手はスクイズ。しかしボ