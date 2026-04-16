東海大生が犠牲になったアパート倒壊現場で手を合わせる卒業生の橋村さくらさん（左端）と現役学生ら＝16日未明、熊本県南阿蘇村熊本地震「本震」で東海大の学生3人が犠牲になった熊本県南阿蘇村黒川地区では、卒業生の橋村さくらさん（31）が16日未明、後輩の現役学生7人を連れ、アパートの倒壊現場などを案内した。橋村さんは「現場を五感で感じることに意味がある。寒さや暗さなど言葉で伝えられないものがある」と訴えた。