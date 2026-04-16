NHK大阪放送局の局長定例会見が16日、大阪市内の同局であり、退任する平匠子局長があいさつ。「充実したあっという間の1年でした」と語った。平局長は昨年4月に大阪放送局長に就任。3度目の大阪局勤務で「ルンルンという感じでうれしい気持ちでした」と照れ笑い。昨年は大阪でのイベントが目白押しの1年で「大阪・関西万博からはじまり、放送100年。阪神タイガースのリーグ優勝、ノーベル賞受賞者が2名輩出。大阪局制作の朝ド