サッカースペイン１部リーグ、レアル・マドリードのアルバロ・アルベロア監督の去就が不透明な状況になっている。１５日の欧州チャンピオンズリーグ準々決勝での敗退を受け、スペインのスポーツ紙アスによるとシーズン終了までは指揮を続けるも、チーム状態に大きな好転がない限りその後はないと予想している。その理由はシャビアロンソ前監督の数字を上回っていない点。現指揮官は２１試合を指揮して１３勝で勝率６１％なのに