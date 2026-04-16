【モデルプレス＝2026/04/16】俳優の中島歩、窪塚愛流が4月16日、都内で行われたテンカラット・ミュージックレイン共同開催新人発掘・育成プロジェクト「OPALIS（オパリス）」発表記者会見に、声優の戸松遥、雨宮天とともに出席。中島がワークショップに通っていた過去を、窪塚が芸能界を目指したきっかけを明かした。【写真】窪塚洋介の22歳息子「11歳でこの完成度すごい」幼少期の秘蔵ショット◆中島歩は「逸材だった」ワークシ