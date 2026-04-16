NCT WISHが、初のフルアルバム『Ode to Love』でのカムバックを目前に控え、ファンの期待を高めている。NCT WISHは4月20日に1stフルアルバム『Ode to Love』をリリースする。彼ら特有のアイデンティティを維持しつつ、さらなる成長を感じさせる作品になる見通しだ。【写真】NCT WISH、日本で家系ラーメン堪能今回のアルバムには、同名のタイトル曲『Ode to Love』を含む全10曲が収録されている。デビュー時から構築してきた「清涼