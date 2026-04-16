◆女子プロゴルフツアーＫＫＴ杯バンテリンレディスプロアマ戦（１６日、熊本・熊本空港ＣＣ＝６５９５ヤード、パー７２）１５日に２８歳の誕生日を迎えたばかりの小祝さくら（ニトリ）は、これまで通り目の前の試合に臨む。心境の変化について問われると「あんまりないです…。いい一年になればいいなって思うぐらい」と淡々と意気込みを語った。「あんまり変わらずに来られているんじゃないかなと思う。もう気づいたら３０