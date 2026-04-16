阪神・村上頌樹投手が１６日、１７日の中日戦（甲子園）に先発。「４戦目でやっと（甲子園で）投げられる。いいピッチングをしたい」と意気込んだ。今季初めて甲子園で登板し、２週連続で中日が相手。「やっぱり細川選手が一番、重要人物。その前にランナーを出さないように、低く丁寧に…っていうところを意識したい」と前回対戦で２安打１打点だった竜の主砲を警戒した。また、プロ入り後初のジェット風船については「パン