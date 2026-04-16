ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズは１８日、静岡・エコパスタジアムで首位の埼玉を迎え撃つ。１６日は静岡・磐田市内で公開練習。メンバーも発表され、右ウィングに山口楓斗（２６）が入った。先発は３戦ぶりだ。本職はＦＢで、今季もここまで９試合に背番号１５を付けてスタメンを務めてきた。ＷＴＢでの先発は２４年２月の相模原戦以来となる。身長１６７センチと高さはないものの、藤井雄一郎監督（５６）は「ハイ