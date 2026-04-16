広島・岡本駿投手（２３）が“三度目の正直”で先発初勝利を目指す。１７日のＤｅＮＡ戦（マツダ）に先発する右腕。雨天中止の影響で２度先発が先送りとなり、２日のヤクルト戦（神宮）以来となる先発マウンドだ。天候には恵まれそうで「万全の状態。カード頭で勝てばチームも乗れるので、しっかり勝ちたい」と力を込めた。前回登板だった１１日のＤｅＮＡ戦（横浜）では登板間隔を考慮し、中継ぎで２イニング。１安打無失点に