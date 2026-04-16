新体制下でデザインビジョンを形成マクラーレンは、新たなデザイン責任者として、以前フォード・パフォーマンス・ビークルズのデザインを率いていたケマル・クーリック氏を任命したと発表した。【画像】ケマル・クーリック氏がエクステリアデザインを手掛けた6代目【フォード・マスタング（S550）を詳しく見る】全19枚3年間チーフ・デザイン・オフィサーを務めた後、今年初めにポルシェへ移籍したトビアス・ズールマン氏の後任と