TBSの井上貴博アナウンサーが、16日放送の同局系『Nスタ』（後3：49）に生出演。京都府南丹市で行方不明だった男児の遺体が発見されたニュースを伝える中で、視聴者に呼びかける一幕があった。【画像】2日前にも…『Nスタ』内で異例の呼びかけを行っていた京都・南丹市の山林で、3月23日から行方不明になっていた11歳の男子児童の遺体が発見され、その後、父親が遺体を遺棄した疑いで逮捕となったことを、番組内で伝えた。VT