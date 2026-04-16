京都府南丹市で行方不明となっていた男児の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件で、父親が、殺害についても関与を認める供述をしていることが分かりました。亡くなった安達結希くんと逮捕された優季容疑者の自宅では、16日も家宅捜索が行われていて、自宅下の道路には数百メートルにわたって規制線がひかれています。15日までは捜査員がずらっと立ち並び、捜査車両がひんぱんに出入りしていて、ものものしい雰囲気でしたが、