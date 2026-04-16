女子ゴルフのKKT杯バンテリン・レディースはあす17日に熊本県・熊本空港カントリークラブ（6595ヤード、パー72）で開幕する。熊本地震から10年。節目の大会ということもあり、初日は不動裕理、有村智恵、笠りつ子の地元出身者が同組となった。3人で通算71勝の豪華な組み合わせ。今季5年ぶりの復活Vを挙げた笠は「私は目の前にあるものに対してやるだけ」と意気込みを語った。一方、有村は「地震の時に避難所に（被災者の方