夏の定番として毎年人気の「かきたねキッチン」季節限定フレーバーが、今年もパワーアップして登場♡濃厚なえだ豆の旨みをぎゅっと詰め込んだ新作は、おやつにもおつまみにもぴったり。爽やかな季節に寄り添う、ちょっと贅沢なひと粒で、日常に小さなご褒美時間をプラスしてみてはいかがでしょうか♪ えだ豆の旨みがさらに進化 『季節限定かきたねえだ豆味』は、2012年の登場以来、夏の定番として愛