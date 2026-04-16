京都府南丹市で行方不明となっていた男児の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件で、父親が、殺害についても関与を認める供述をしていることが分かりました。南丹警察署前から中継です。未明の逮捕からわずか半日で、捜査本部が設置された南丹警察署です。事件への注目度の高さからか、多くの報道陣が詰めかけていました。死体遺棄の疑いで逮捕された安達優季容疑者は、16日午後0時半ごろ、京都地検に身柄を送られました。車