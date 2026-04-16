沖縄県名護市の辺野古沖で、同志社国際高校の生徒らが乗る船が転覆した事故を受けて、自民党はきょう（16日）、事故の原因究明や学校側に安全確保の徹底を求める政府への提言をまとめました。先月16日に名護市辺野古沖で船が転覆し2人が死亡した事故について、自民党はきょう（16日）、政調審議会をひらき、政府への提言を了承しました。提言では「教育活動中に我が国の将来を担う生徒が犠牲になったことは極めて遺憾だ」としたう