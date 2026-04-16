NHK「ほっと関西」（月〜金曜後6・10、関西ローカル）の月〜水曜のキャスターを務める二宮直輝アナウンサー（41）が16日、大阪放送局で行われた取材会に登場。3月30日から同番組に出演しており「久しぶりにほっと関西に戻ってきました。3年ぶり2度目の大阪。自分でも驚くぐらいブランクをあまり感じないぐらい（番組に）自然に戻って来られた」とアピールした。二宮アナは初任地が徳島。13年から東京、18年に大阪へ異動し、「N