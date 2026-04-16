経済の不透明感が強まる中国にとってなくてはならない存在が、「外資系企業」です。近年は中国から撤退するケースが相次いでいますが、“外資頼み”の政府は積極的に誘致を行っています。記者「こちらテスラの上海工場が公開されるということで、多くの報道陣が集まっています」中国政府が主催したメディアツアーで公開されたのは、テスラの巨大な工場です。記者「いま完成したテスラの自動車です。続々と出てきています」わずか40