サッポロビールは１５日から、主力ビール「黒ラベル」のブランドを体験できるイベントを始めた。東京を手始めに名古屋や新潟、鹿児島など全国１３か所を巡り、８月まで順次イベントを開催する。１０月の酒税改正に向け、ビールへの関心が薄い層や若年層との接点を増やし、ファンの拡大を狙う。イベントでは、泡の品質や注ぎ方にこだわった黒ラベルを提供。来場者はチケット（税込み１０００円）を購入すると、ナッツなどとの