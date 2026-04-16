16日も家宅捜索が行われている京都・南丹市の自宅前から、室岡大晴キャスターがお伝えします。15日より警察官の数は少なく、16日午後4時半現在、敷地内にいる警察の姿を確認することはできません。私が立っている道から自宅に行くには2つの経路があります。1つ目が自宅の画面左側の道、そして、もう1つが自宅を挟んで反対側、右側の道です。警察が主に出入りしているのが右側の道です。この2つの経路をふさぐように長い規制線が張