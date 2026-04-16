アートイベントで披露された異色の仕様に注目！2026年春、アメリカ・シカゴで開催されたアートイベントを舞台に、自動車と芸術を掛け合わせたユニークな試みが披露されました。会場に登場したのは、見慣れたスポーツセダンの姿をしながらも、これまでの常識を覆すような表現が施された特別な一台で、ネット上でも反響が集まっています。【画像】超カッコいい！ これが“世界初公開”のレクサス斬新「スポーツセダン」です！ 画